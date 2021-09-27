Джакарта, 27 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Джаяпуре провинции Папуа, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 27 сентября в 00:01 по западно-индонезийскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 36 км от округа Джаяпура», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль Бусира Баснур провели форум по туризму и развитию.