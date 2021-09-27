Уфа, 27 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. 374 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 65 684 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе выздоровели 56 702 человек, в том числе 67 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республике за сутки констатировали смерть 20 пациентов с CОVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 272 427 человек, завершили вакцинацию 1 163 706 человек.

Согласно данным на 26 сентября в республике за сутки выявили 377 носителей коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ввели карантин в 279 школах.