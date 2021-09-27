Москва, 27 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Лидер российской либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Явлинский вышел за свободу политзаключенных

«В полночь с субботы на воскресенье лидер партии «Яблоко» пожаловался на тяжесть в груди, учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. В больнице ему диагностировали нарушение сердечного ритма», — говорится в сообщении канала.

Медики оценивают состояние российского политика как среднетяжёлое.

В конце 90-х Явлинский перенёс операцию на сердце в Германии и в США.