Новосибирск, 27 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области режим повышенной готовности будет продлён. Губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 27 сентября, поручил минздраву подготовить соответствующие документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным редакции «НГС Новости», продлить режим предложил глава управления Роспотребнадзора области Александр Щербатов.

«Необходимо проводить профилактические мероприятия. Предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области. Ситуация сложная, нестабильная», — сказал Щербатов.

Травников поддержал идею.