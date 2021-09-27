Баку, 27 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Азербайджане 27 сентября прошли траурные мероприятия по случаю годовщины начала войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает новостной сайт Oxu.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным журналистов, память погибших почтили в мечетях. В Баку прошло шествие военнослужащих, которые несли плакаты с фотографиями тех, кто погиб в войне. Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер возложил цветы к могилам погибших.

К жителям страны обратился президент республики Ильхам Алиев. Он заявил, что в ходе войны было восстановлено «национальное достоинство» Азербайджана.

«Административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет. Если кто-то хочет воскресить мертвую структуру под названием «Нагорный Карабах», то пусть делает это на своей территории, но не в Азербайджане», — сказал глава государства в обращении к народу.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.