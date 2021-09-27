Представлен автодом Aterra XL на базе Ram 3500
Флагстафф, США, 27 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Компания AT Overland Equipment представила автодом Aterra XL, созданный на основе пикапа Ram 3500. Об этом сообщается на сайте компании.
Aterra XL был представлен на выставке Overland Expo West, проходящей с 24 по 26 сентября в Флагстаффе (штат Аризона, США). Автодом получился небольшой, но при этом в нем есть жилой отсек и он получил прочный каркас.
«Эта инновационная наземная конструкция сочетает в себе уникальные технологии и продуманный дизайн, чтобы создать ультрасовременного внедорожника, готового покорить любую тропу», — говорится в сообщении компании.
Кемпер на базе Ram 3500, оснащается дизельным двигателем Cummins объёмом 6,7 л. Специалисты компании убрали грузовую платформу пикапа и установили платформу, к которой крепится каркас автодома.
Конструкция кемпера была создана из стекловолокна с армированными легкими волокнами. Такая конструкция является очень прочной. На крыше автодома установлены солнечные панели, которые обеспечивают до 400 Вт. Также в кемпере есть запасы пропана, пресной воды и аккумуляторные батареи.
Напомним, на выставке Overland Expo West была представлена новая версия Nissan Frontier Nismo Off Road с палаткой на крыше.
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