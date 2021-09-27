Флагстафф, США, 27 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Компания AT Overland Equipment представила автодом Aterra XL, созданный на основе пикапа Ram 3500. Об этом сообщается на сайте компании.

AT Overland Equipment Автодом Aterra XL

Aterra XL был представлен на выставке Overland Expo West, проходящей с 24 по 26 сентября в Флагстаффе (штат Аризона, США). Автодом получился небольшой, но при этом в нем есть жилой отсек и он получил прочный каркас.

«Эта инновационная наземная конструкция сочетает в себе уникальные технологии и продуманный дизайн, чтобы создать ультрасовременного внедорожника, готового покорить любую тропу», — говорится в сообщении компании.

Кемпер на базе Ram 3500, оснащается дизельным двигателем Cummins объёмом 6,7 л. Специалисты компании убрали грузовую платформу пикапа и установили платформу, к которой крепится каркас автодома.

Конструкция кемпера была создана из стекловолокна с армированными легкими волокнами. Такая конструкция является очень прочной. На крыше автодома установлены солнечные панели, которые обеспечивают до 400 Вт. Также в кемпере есть запасы пропана, пресной воды и аккумуляторные батареи.

Напомним, на выставке Overland Expo West была представлена новая версия Nissan Frontier Nismo Off Road с палаткой на крыше.

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