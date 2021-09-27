Москва, 27 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. За восемь месяцев в Москве в дорожных авариях погибли 200 человек, сообщили 27 сентября в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Количество погибших в дорожных авариях людей снизилось на 9%», — рассказали в пресс-службе.

Основную часть жертв составили пешие участники дорожного движения — 86 человек. Из них 26 человек переходили дорогу по пешеходным переходам.

Кроме того, 55 погибших стали жертвами столкновения транспортных средств, у 30 человек оборвалась жизнь в результате наездов на препятствия.

Наиболее частыми нарушениями ПДД, из-за которых гибли люди, стали несоответствие скорости конкретным условиям, управление автомобиля водителями, находящимися в состоянии опьянения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также выезд на полосу встречного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве водитель автомобиля «Крайслер» совершил наезд на восьмилетнего мальчика.