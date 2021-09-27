Москва, , 11:12 — REGNUM Итог немецких выборов — проигрыш блока Ангелы Меркель, но общий итог выглядит как победа, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Бундестаг PixLord

«Просто потому, что это фактически патовая ситуация и Меркель ещё несколько месяцев придётся тянуть лямку канцлера.

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) очень сложно создать коалицию для формирования правительства. В Бундестаге 656 мандатов. 328 избираются в избирательных округах (один мандат — один округ). 328 — по земельным спискам партий.

В многомандатных округах работает пропорциональная система Хэйра-Нимейера. Все «вторые» голоса, поданные за список партии, умножаются на количество мест, подлежащих распределению в парламенте, и делятся на общее количество голосов, поданных за все партийные списки.

Полученное целое число — количество мест в парламенте. Остальные места распределяются по принципу наибольшего остатка, а при равенстве остатков — по жребию.

Вывод: надо смотреть на результаты одномандатных округов и добавлять эти цифры к партийным. Это даёт реальные пропорции мандатов партий», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на парламентских выборах в ФРГ одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

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