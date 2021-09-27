Иркутск, 27 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 27 сентября, напомнил, что 84 года назад Восточно-Сибирскую область РСФСР разделили на Иркутскую и Читинскую области.

Флаг Иркутской области

Поздравляя жителей региона с этим событием он, в частности отметил:

«Многие жители Прибайкалья, как яркие маяки стали примером беззаветного служения Родине, вписали немало славных страниц в летопись Отечества <…> Следующий год для региона — юбилейный. Мы запланировали много торжественных и памятных мероприятий. Они пройдут и в областном центре, и в самых отдалённых уголках Прибайкалья».

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальскому краю 1 марта 2021 года исполнилось 13 лет, хотя многие в России называют регион по старинке — Читинская область. Напомним, Забайкальский край был образован 1 марта 2008 года на основе референдума народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Так в России появились два новых административно-территориальных образования: Забайкальский край и автономное образование со своим суверенным статусом — Агинский Бурятский автономный округ.

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