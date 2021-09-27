Москва, 27 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина порекомендовала своим подписчикам обратиться к окулисту после негативных комментариев к одной из её фотографий. Об этом 27 сентября пишет портал MediaLeaks.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

Бородина опубликовала снимок со своими подругами в личном Instagram-аккаунте, после чего пользователи обвинили телеведущую в фотошопе, отметив схожесть всех девушек между собой.

https://www.instagram.com/p/CUQfrTPAvCY/

Бородина в оправдание опубликовала несколько фото девушек с однотипной, по её мнению, внешностью. Среди них были снимки близнецов. «Хочется часть подписчиков после комментов под последним постом отправить к окулисту… У меня реально красивые подруги», — считает Бородина.

Ранее Ксению Бородину обвинили в плагиате. Писательница Карина Доронина заметила, что телеведущая опубликовала её текст, выдав за свои мысли.