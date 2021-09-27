Мадрид, 27 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма может достичь прибрежной зоны муниципалитета Тасакорте до конца дня 27 сентября. Об этом пишет La Razón со ссылкой на Институт вулканологии Канарских островов.

Лава

Такая угроза уже привела к ограничениям в нескольких населенных пунктах в этом районе.

Институт вулканологии Канарских островов поясняет, что тепловой удар между лавой и морем создает локальную опасность для людей, которые посещают эти территории или находятся в прибрежной зоне, где происходит указанное столкновение.