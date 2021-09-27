Ереван, 27 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года Армения потеряла убитыми 3871 человека. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба армянского Следственного комитета.

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«В результате развязанной Азербайджаном войны общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц в Республике Арцах (е Нагорно-Карабахская Республика — ред.) и Республике Армения составляет 3781», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент все еще неизвестно местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц и добавляется, что «Азербайджан передал Армении 108 плененных военнослужащих и гражданских лиц».

Отметим, 27 сентября исполняется год с момента начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.