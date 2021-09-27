Ярославль, 27 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. 26 сентября болельщики футбольного клуба «Шинник» из Ярославля не смогли попасть на игру чемпионата ФНЛ-2 во Владимире против местного «Торпедо», вместо футбола они оказались в полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководство ФК «Шинник».

Дмитрий Личак/facebook.com Задержание фанатов

Как говорят сами фанаты, их начали задерживать из-за того, что шли по проезжей части. Около 150 человек вместо просмотра футбола в итоге оказались в автозаке, при задержании правоохранители применили силу. Интересно, что официальным лицам «Шинника» была озвучена другая версия недопуска фанов ярославского клуба на стадион во Владимире.

«Оказывается, во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжаю в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности «Торпедо» Владимир, который так и сказал на предматчевом совещании: «Мы их не пустим». Мужик сказал, мужик сделал. Тоже самое он говорил накануне игры, решение обосновывал запретом Роспотребнадзора. ФК «Шинник» сделал официальный запрос о так называемом решении Роспотребнадзора, однако его (решения) не получил, так как такого решения не существует. Вчера с директором клуба договорились, что болельщиков пустят, так как, повторюсь, никаких решений Роспотребнадзора нет. Давно знаю руководство «Торпедо», и у нас хорошие отношения, но то, что произошло сегодня, из-за отдельных сотрудников клуба никак иначе, как беспредел назвать нельзя. Будем обращаться в РФС и ФНЛ по данному вопросу. Футбол для болельщиков», — заявил генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в своем инстаграм.

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После матча, который закончился победой «Шинника» со счетом 2:0, слова поддержки фанам высказал и главный тренер ярославского клуба Вадим Евсеев.

«На матче не было наших болельщиков, но до игры мы их слышали и видели, как они шли с лестницы. Почему не пустили — это ковидные дела или еще какие-то. Мы играем и играли сегодня для наших болельщиков, которые нас каждую игру большой группой поддерживают», — сказал Вадим Евсеев.

Дмитрий Личак/facebook.com Автозак

В пресс-службе УМВД по Владимирской области не смогли предоставить оперативный комментарий по данной ситуации, пообещав корреспонденту ИА REGNUM связаться, как только будет информация.