Афины , 27 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Президент Греции Катерина Сакелларопулу приняла 26 сентября участие в мероприятиях, посвященных двухсотлетию осады Триполи греками, боровшимися за независимость от османов. Об этом сообщает AMNA.

Tauralbus Триполи

Посетив церковную службу и возложив венки к памятникам на Марсовом поле, Сакелларопулу сказала, что осада, которая произошла через несколько месяцев после начала революции, стала поворотным событием в греческой войне за независимость, положив начало революции на Пелопоннесе и вдохновив восставших греков.

«Двести лет спустя наша родина является современным правовым государством в самом сердце Европейского союза, которое гарантирует стабильность и мирное сосуществование в регионе, не отказываясь от своих суверенных прав», — уверена Сакелларопулу.