Калининград, 27 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Калининграде утром 27 сентября автомобиль въехал в автобусную остановку, сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

Аварийный знак

По её словам, инцидент произошел на улице Невского, на остановку въехал автомобиль марки Renault. Пострадали женщина и ребенок, находившиеся на остановке.

По предварительным данным, водитель автомобиля высаживал пассажиров, наехал на бордюр, а затем, перепутав педали, въехал в остановку.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Чебоксарах на переходе был сбит мужчина, а предполагаемый виновник после наезда врезался в остановочный павильон. Правоохранители полагают, что водитель, которого летом 2020 года лишили прав, был пьян.

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