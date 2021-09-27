Ставрополь, 27 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае занятия в школах, техникумах и колледжах, а также вузах могут перейти в заочный формат. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу школьников и студентов переведут на «удаленку». Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров по итогам очередного заседания регионального оперативного штаба.

Klh.mosreg.ru Дистанционное обучение

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«Следим за заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в образовательных организациях — школах, техникумах, вузах. При дальнейшем ухудшении эпидобстановки будем прорабатывать возможность введения дистанционного обучения», — написал глава субъекта РФ на своей странице в Instagram.

Напомним, по данным Владимирова на 27 сентября, на Ставрополье за прошедшие сутки выявлены еще 350 человек с коронавирусом. Число выздоровевших составило 171 человек, скончались 27 пациентов. В крае показатель прироста числа пациентов с COVID-19 не опускается ниже 350 человек в сутки уже в течение более месяца, не опускается также ниже 20 человек в сутки прирост умерших от COVID-19.