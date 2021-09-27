Москва, 27 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Москве водитель автомобиля «Крайслер» совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Https://pixabay.com Самокат

Авария случилась во дворе до 24 на Таллинской улице. По данным автоинспекции, ребёнок выехал на самокате из-за припаркованных автомобилей.

Пострадавшего в ДТП с иномаркой мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение, ему оказывается помощь. В ГИБДД проводят проверку.