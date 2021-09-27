Уфа, 27 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту подготовки террористического акта возбуждено в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Полиция

По версии следствия, 19-летний фигурант уголовного дела привлек четырех жителей Башкирии к подготовке совершения преступлений террористической направленности против правоохранительных структур и органов государственной власти.

«Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно организовывал их обучение правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, изучение специализированной литературы по тактике боевых действий и иных тренировочных мероприятий в целях получения знаний и навыков для осуществления террористической деятельности. В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, приискав необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре 2021 года сотрудники УФСБ РФ по Башкирии пресекли подготовку теракта и задержали пятерых подозреваемых жителей Уфы в возрасте от 17 до 20 лет. Стражи порядка нашли у них по месту жительства компоненты, самодельное взрывное устройство, а также девять единиц холодного оружия. Помимо этого, были найдены изображения лидеров Третьего рейха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.

«Следователи совместно с оперативниками ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений», — сообщает пресс-служба.