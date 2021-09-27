Москва, , 11:02 — REGNUM Законопроект об организации власти в регионах России предполагает снятие ограничений для избранных глав субъектов РФ занимать свой пост более двух сроков подряд, отметил один из авторов инициативы член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

«Сейчас глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — сказал Клишас.

Законопроект также предполагается единообразные сроки работы губернаторов и заксобраний субъектов РФ — пять лет.

Законопроект также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации».

Предусмотрена возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти, дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта РФ.

Законопроект внесен в рамка реализации новых положений Конституции РФ.

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