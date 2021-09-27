Челябинск, 27 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Челябинске два местных жителя осуждены за смертельное ДТП. Приговор вынес Центральный районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 18 января 2020 года. Столкнулись два автомобиля. 20-летний пассажир одного из них погиб. Обвиняемыми по делу стали оба водителя. Они признали за собой вину.

Суд назначил обоим водителям заключение в колонии-поселении. Также они должны уплатить моральный вред в размере 1,9 млн рублей.