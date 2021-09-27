Нижний Тагил, Свердловская область, 27 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве, в котором подозревают местного жителя 1975 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу. По версии следствия, обвиняемый выпил с незнакомым мужчиной, возник конфликт, в результате которого агрессор нанес жертве несколько ножевых ударов.

Собутыльник скончался, его тело было перевезено в посёлок Отрадный и захоронено в одной из кладбищенских могил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале арестовали обвиняемого в убийстве женщины и двоих детей. По версии следствия, мужчина устроил поджог.