Тюмень, 27 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Тюменской области выявили поставку из соседних регионов полуфабрикатов с содержанием различных антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

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В рамках внеплановой выездной ведомственной проверки отобраны пробы продукции, произведённой в Омске и Удмуртии.

По результатам исследований, проведённых ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», в пробах котлет и пельменей марки «Деревенские» (производитель ИП Гаджиев Х. А.), выявлено наличие антибиотиков — тилмикозина и бензилпенициллина. В пробах пельменей «Нежные» (производитель ООО «Восточный» из Удмуртии) выявлен тилмикозин.

В настоящее время действие деклараций соответствия на вышеуказанную продукцию прекращено.