Вашингтон, 27 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Компания Jeep представит свой новый внедорожник Jeep Grand Cherokee серии WL 29 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Motor1 Jeep Grand Cherokee 4xe

Grand Cherokee WL пятого поколения получит двухрядный пятиместный салон, измененный дизайн задней части и новую моторную линейку, которая будет включать электрифицированную версию 4xe.

Новый Grand Cherokee WL получит установку 4xe, которой, по предварительной информации, оснащается Wrangler 4xe. Такая система выдает 380 «лошадей» и 637 Нм крутящего момента. Также в моторную линейку модели войдут прежние атмосферные моторы V6 3.6 и V8 5.7.

Новинка будет представлена в режиме онлайн. Ожидается, что данная модель появится на российском авторынке, но сроки пока не сообщаются.

Стоит отметить, что в начале текущего года Jeep представил удлиненный внедорожник Grand Cherokee L на семь мест. Однако компания продолжает выпускать пятиместную модели серии WK2.

Ранее компания Jeep провела в Индии тестовые испытания нового семиместного внедорожника, который может получить название Grand Commande.

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