Баку, , 11:01 — REGNUM Власти Азербайджана урегулировали конфликт в Нагорном Карабахе военным путем, и он остался в прошлом. Об этом 27 сентября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в телевизионном обращении по случаю дня начала эскалации конфликта.

Гейдар Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории», — сказал он.

При этом Алиев отметил, что в Азербайджане отсутствует административная территория под названием «Нагорный Карабах» и если кто-то таковую хочет создать «пусть сделает это на своей территории», которую Баку готово признать.

«Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен», — добавил азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на военном пантеоне «Ераблур» в Ереване возложил цветы к могилам павших в войне в Нагорном Карабахе, прошедшей в 2020 году.