София, 27 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Дунай на болгарско-румынском участке региональной водной артерии упал до критического минимума, что может привести к созданию общей аварийной ситуации в акватории. Информацию об этом, распространённую СМИ Болгарии, корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в речной администрации города Русе.

Shao Дунай

По официальным данным, 26 сентября в районе порта Русе эксперты зафиксировали всего 22 сантиметра воды выше так называемого «абсолютного нуля» (точки, делающей невозможным любое судоходство). Как сообщает софийская газета «Труд», наиболее сложной обстановка остаётся в районе города Белене (Плевенская область), где несколько дней назад на мель было выброшено торговое судно.

Ранее сообщалось, что из-за аварийной ситуации на Дунае своей очереди на прохождение фарватерами у Белене ожидают более 100 судов.

«Обмеление Дуная объясняется проблемами функционирования рек, впадающих в него», — говорится в заявлении специальной комиссии речного флота Болгарии.