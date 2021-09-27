Москва, 27 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На юге Москвы в районе Бирюлёво Западное на специально выделенной площадке построят новый приют для бездомных животных, сообщили в Стройкомплексе.

Марина Каширская ИА REGNUM В приюте вместе с дворнягами живут и породистые собаки

Приют для бездомных животных будет называться «Эко». Территорию площадью, 5 тыс. кв. метров заасфальтируют. Оборудуют 450 метров ограждения с входными воротами высотой 2,8 метра

В приюте установят 448 вольеров для содержания бездомных животных. Появится пост охраны и другие вспомогательные площадки и подсобные помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласовывается распоряжение правительства Москвы о выделении 19 участков для строительства приютов для животных.

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