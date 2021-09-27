Москва, 27 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Очередного всплеска спроса на кредиты со стороны физических лиц следует ожидать к концу 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ выдача кредитов населению выросла почти на 20% с июля по сентябрь.

Tax Credits Кредит

«Одним из факторов, традиционно влияющих на рост кредитования населения в июле-августе, является период отпусков, когда граждане берут кредиты на поездки и путешествия, а также подготовка к школе, — сказал Марков. — Данные по динамике за июль-август этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года не являются показательными, так как в прошлом году наблюдался спад спроса на кредиты из-за пандемии коронавируса. Поэтому высокие показатели роста в этом году во многом отыгрывают прошлогодний спад. При этом средние темпы роста сохраняются».

Кроме того, как пояснил Марков, банки сами стимулируют кредитование физических лиц, проводя активные, а порой и агрессивные рекламные кампании.

«Продолжающийся рост потребительского и иных видов кредитования физических лиц беспокоит Банк России, который задумывается о введении различных ограничений в данной сфере. Следующего всплеска спроса на кредиты со стороны физических лиц следует ожидать к концу года, когда народ начнет готовиться к новогодним праздникам», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наблюдаемый в РФ рост потребительского кредитования связан с постепенным восстановлением экономики после пандемического 2020 года.