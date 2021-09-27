Белгород, 27 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Белгородскому государственному университету исполнилось 145 лет. К юбилейной дате в вузе открылись новые аудитории и заложили «Капсулу времени», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе университета.

Https://www.bsu.edu.ru Белгородский госуниверситет

Торжественные мероприятия проходили несколько дней. Так, в честь юбилея перед корпусом №1 на улице Студенческой, где находится приёмная комиссия, открыли памятный знак «Нулевой километр». В юридическом институте появилась новая тематическая аудитория — криминалистическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Белгородской области. В зале экспозиционно-выставочного центра «Природа Белогорья» открылась аудитории имени выдающегося учёного-биолога и популяризатора науки, профессора Александра Присного. Для будущих поколений студентов в БелГУ заложили «Капсулу времени», её откроют через 55 лет.

Распоряжение Министерства народного просвещения о создании в Белгороде учительского института, восьмого в России, было подписано 26 сентября 1876 года. Правопреемником вуза стал Белгородский государственный университет. Сегодня в университете действуют девять институтов и два колледжа, 56 научных центров и лабораторий, в том числе, 11 международных, НИУ «БелГУ» входит в состав НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК».