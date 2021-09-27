Кишинёв, 27 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Грузовой самолёт ВВС США вечером 26 сентября доставил в Молдавию военную технику на сумму $5 млн. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия — НАТО

«Технику поставили в рамках плана развития и трансформации вооруженных сил Молдавии. Она будет поставлена несколькими партиями до конца этого года и распределена по частям Национальной армии», — процитировали в пресс-службе министра обороны республики Анатолия Носатого.

Сообщается, что поставка техники предназначена для того, чтобы Молдавия повысила «совместимость» военнослужащих на международных миротворческих операциях. Виды военной техники, доставленной в Кишинёв, не называются.

Стоит отметить, что США оказывают военную помощь Молдавии с 2015 года. Также молдавские военнослужащие периодически участвуют в военных учениях НАТО.