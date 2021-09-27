В Якутии намерены создать научно-развлекательный парк Ледникового периода
Якутск, 27 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На открытой палеонтологической конференции в Якутске обсудили планы создания парка Ледникового периода. Предполагается, что он будет научным и развлекательным одновременно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии.
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Автор идеи создания парка — руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии Наук республики Альберт Протопопов. Изначально предполагалось, что территория парка станет площадкой для научных исследований.
В парке туристы в том числе смогут познакомиться с ровесниками мамонтов, дожившими до наших дней, например, бизонами. Планируется также организовать тематический парк аттракционов, в котором будут представлены животные плейстоцена — мамонты, шерстистые носороги пещерные львы. В министерстве предпринимательства подчеркнули, что аналогов такому парку в мире нет —аттракционы ранее никто не пытался интегрировать в научный полигон.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовят место для выращивания первых мамонтов. Клонировать животных собирается компания Colossal Biosciences, первых клонированных животных получит Плейстоценовый парк в Якутии.