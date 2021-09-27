Якутск, 27 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На открытой палеонтологической конференции в Якутске обсудили планы создания парка Ледникового периода. Предполагается, что он будет научным и развлекательным одновременно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

WolfmanSF Мамонт в музее

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Автор идеи создания парка — руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии Наук республики Альберт Протопопов. Изначально предполагалось, что территория парка станет площадкой для научных исследований.

«Но учитывая современные тенденции, связанные с тем, что при выборе направления путешествия, родители руководствуются интересами детей, которым проще подать научную информацию посредством игры, мною было предложено создание коллаборации научного полигона с развлекательным парком аттракционов», — отметила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких.

В парке туристы в том числе смогут познакомиться с ровесниками мамонтов, дожившими до наших дней, например, бизонами. Планируется также организовать тематический парк аттракционов, в котором будут представлены животные плейстоцена — мамонты, шерстистые носороги пещерные львы. В министерстве предпринимательства подчеркнули, что аналогов такому парку в мире нет —аттракционы ранее никто не пытался интегрировать в научный полигон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовят место для выращивания первых мамонтов. Клонировать животных собирается компания Colossal Biosciences, первых клонированных животных получит Плейстоценовый парк в Якутии.