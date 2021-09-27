Таганрог, Ростовская область, 27 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выявил превышение концентрации хлора в аквапарке Таганрога, где отравились шестеро детей, более чем в 1,5 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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«В двух пробах воздуха из трёх, взятых в зоне дыхания над зеркалом воды, подтверждено превышение предельно допустимой концентрации хлора в 1,6 раза. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время по факту отравления хлором шестерых детей, посетивших аквапарк в Таганроге, проводится проверка следователями, прокурорами и специалистами Роспотребнадзора. Готовятся материалы для приостановки деятельности объекта.