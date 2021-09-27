Симферополь, 27 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 352 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 сентября. Сутками ранее сообщалось о 338 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после ковида в Крыму за последние сутки признаны 29 человек. Зарегистрировано также семь новых смертей среди пациентов с COVID-19. На 27 сентября в стационарах Крыма с коронавирусом и пневмонией лечатся 2903 человека, амбулаторно лечение проходят 4 859 ковид-пациента.

Всего в Республике Крым с начала пандемии подтвержден 78 131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 67 003 человека. Скончались за весь период 2 548 крымчан с диагнозом ковид.