Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Лидеры США, Австралии, Индии и Японии призвали КНДР к соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), запрещающей испытания баллистических ракет. Об этом сообщает Yonhap News.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Соответствующий призыв был обнародован 24 сентября в ходе саммита лидеров стран-участниц четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad).

«Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также необходимость немедленного решения вопроса о гражданах Японии, похищенных Пхеньяном», — говорится в заявлении.

Известно, что лидеры стран Quad призвали Пхеньян к диалогу после того, как в начале сентября КНДР провела испытания баллистической ракеты малой дальности.

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