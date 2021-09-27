Вашингтон, 27 сентября 2021, 10:48 — REGNUM Лидеры США, Австралии, Индии и Японии призвали КНДР к соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), запрещающей испытания баллистических ракет. Об этом сообщает Yonhap News.

Запуск баллистической ракеты. КНДР
Запуск баллистической ракеты. КНДР
Egloos.com

Соответствующий призыв был обнародован 24 сентября в ходе саммита лидеров стран-участниц четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad).

«Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также необходимость немедленного решения вопроса о гражданах Японии, похищенных Пхеньяном», — говорится в заявлении.

Известно, что лидеры стран Quad призвали Пхеньян к диалогу после того, как в начале сентября КНДР провела испытания баллистической ракеты малой дальности.

Читайте также: В Южной Корее заявили, что ракеты КНДР пролетели около 800 км