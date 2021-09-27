Хабаровск, 27 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района 27 сентября на объекте ООО «БАМ Сервис» при производстве ремонтных работ аэратора произошёл взрыв газометана. Есть погибшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Утечка газа

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На место происшествия выехал прокурор Верхнебуреинского района. Выясняются все обстоятельства происшествия.

При взрыве газометана погибли двое работников предприятия.

Отмечается, что ЧП не повлияло на ход подготовки к отопительному периоду и функционированию многоквартирных домов.

Новый Ургал считается столицей восточного участка БАМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Сердобске Пензенской области произошел хлопок газа. В результате инцидента в двухэтажном доме на улице Ленина пострадали два человека.