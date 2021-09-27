Мурманск, 27 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Мурманской области замедлился отто населения. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Один из главных показателей, которые для себя мы ставили в планах, что мы должны переломить тенденцию убыли населения. Это очень непростая задача. За первое полугодие этого года миграционная убыль на 4% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. То есть, маленькие сигналы того, что идет замедление по миграционной убыли, у нас с вами уже есть», — заявил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году население Мурманской области сократилось на 8,2 тысячи человек и составило к началу 2021 года 733,2 тысячи человек.