Киев, , 10:45 — REGNUM Интересы Украины игнорируются Европейским союзом, который действует исключительно в своих целях и интересах. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, в частности, речь идёт о Германии, где после состоявшихся выборов в бундестаг, по мнению политолога, ничего не измениться. Загородний подчеркнул, что все надежды, что выиграют «Зелёные», которые остановят «Северный поток — 2» уже не оправдались, а улучшение российско-германских отношений «уже начато».

«Нам, в первую очередь, нужно сделать выводы: то, что нам рассказывают про европейские ценности и так далее, — это туфта», — заявил эксперт в эфире телеканала «Наш».

По словам политолога, страны Европы выкачивают ресурсы из Украины, действуя в соответствии с положениями своих интересов. Заврогодний в этой связи подчеркнул необходимость трезвого анализа тех или иных заявлений европейских партнеров

«Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», — указал эксперт.

Он считает, что на сегодняшний день Берлин следует рассматривать как союзника Москвы, «а Украину в ситуации с «Северным потоком — 2» откровенно «кинули».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», который проложен из России по дну Балтийского моря в Германию с целью прямых поставок газа в Европу.

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Как заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, АдГ и после выборов бундестаг не намерена менять своего решения и продолжит выступать за запуск газопровода «Северный поток — 2», который считает «очень важен для энергобезопасности Германии».

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