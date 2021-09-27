Москва, 27 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ одобрило идею о реформировании «замороженной» с 2014 года накопительной части пенсии. Эту часть обязательного пенсионного страхования (ОПС) могут превратить в стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами, пишет 27 сентября газета «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

Издание отмечает, что идею трансформации обсуждали на совещании у главы министерства Антона Силуанова, посвящённом вопросам накопительного компонента ОПС и добровольных пенсионных программ. Принципиальное согласие Минфина на эту концепцию источники газеты назвали важнейшим решением.

Помимо этого в отношении НПО поддержали введение системы гарантирования прав участников добровольных программ. Также одобрен отказ от учёта при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

Изданию не удалось получить комментарий от самого министерства.

Авторы публикации напомнили о существовании нескольких концепций, предложенных после запрета на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС. Это и идея индивидуального пенсионного капитала, и предложение о гарантированном пенсионном плане.

Одобренную Минфином концепцию подготовила группа из представителей негосударственных пенсионных фондов (НПФ), Минфина, Минтруда и Банка России. В концепцию вошла идея стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, который переводится из ОПС. Последующие взносы стимулируются через налоговые вычеты и софинансирование.

Право собственности на накопительную часть при этом государство передаёт гражданам. Центрального администратора в системе нет, как нет и «мягкого подталкивания» граждан с пенсионными накоплениями к вступлению в стандартизированную схему.

«То есть перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ», — отмечает издание.

Средства из фонда в фонд можно будет переводить подобно тому, как это происходит у клиента и банка по депозиту. Дискуссионным пока остаётся вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР.

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