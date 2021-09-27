Ставрополь, 27 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за непростой ситуации с коронавирусом продлены антиковидные ограничительные меры. В частности, в предстоящем октябре будет действовать введенный ранее запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам проведения заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.⠀«К сожалению, эпидобстановка на Ставрополье пока не улучшается. Суточные показатели новых случаев заболевания и смертности по-прежнему на высоких значениях. Растет нагрузка на коечный фонд, выделенный для пациентов с COVID-19. В этих условиях проведение массовых мероприятий будет связано с рисками для здоровья. Поэтому действующий с сентября запрет на их проведение будет продлён на октябрь», — написал Владимиров в своем Instagram.

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Напомним, в Ставропольском крае в конце июня 2021 года были отменены массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурно-массовые с очным присутствием жителей края. Гражданам разрешено лишь собираться на общественные и публичные слушания и на общие сходы и собрания жильцов многоквартирных домов и членов товариществ.

В связи с серьезной ситуацией по коронавирусу были, в частности, отменены празднования дней городов и населенных пунктов Ставрополья, а также день края.

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