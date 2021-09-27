Абакан, 27 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Хакасии расширяют коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Минздрав назвал текущую эпидобстановку сложной. Прорабатываются вопросы по дальнейшему расширению коечного фонда для ковид-пациентов.

С 27 сентября Черногорский роддом планирует прекратить госпитализацию пациенток. Там возобновится работа ковидного отделения. На прошлой неделе расширили коечный фонд для больных COVID-19 в Республиканской больнице им. Ремишевской, Саяногорской межрайонной больнице, Республиканском кожвендиспансере.

На сегодняшний день в Хакасии развёрнуто 1006 коек для ковид-пациентов, из них занято 843. Доля свободного коечного фонда — 16%.

«Дальнейшие решения, связанные с коечным фондом, будут зависеть от текущей эпидобстановки», — прокомментировали в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Хакасии заявили о существенном снижении темпов вакцинации от COVID-19 в республике.