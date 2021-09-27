Краснодар, 27 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Молния попала в пассажирский самолёт, летевший из Екатеринбурга в Сочи, 25 сентября. Борт совершил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«В аэропорт Краснодара прибыл на запасной аэродром рейс, следовавший по маршруту Екатеринбург — Сочи. По информации от а/к «Азур», воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния)», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аэропорта.

На борту находились 175 пассажиров, все они были доставлены к месту назначения автобусами, пишет ТАСС. Однако сами пассажиры в соцсетях и СМИ выражают недовольство действиями авиакомпании — по их словам, большинство добирались в Сочи на «Ласточке» самостоятельно.

«Сначала трясло не очень сильно. Но мы пролетали сквозь огромные серые тучи, и вдруг ударила молния — было четко видно разряд и был слышен хлопок. Люди испугались, некоторые подумали, что у нас что-то случилось с двигателем. Дальше мы начали очень резко снижаться, было ощущение, что мы падаем», — рассказала порталу e1.ru одна из пассажирок.

Издание пишет, что после посадки в Краснодаре пассажиры некоторое время оставались в неведении — около 40 минут люди вынуждены были оставаться в самолёте. После же того, как пассажиров, наконец, выпустили из самолёта, им пришлось более двух часов ожидать представителя авиакомпании. Пассажиров временно поселили в гостиницу и предложили отправку автобусами, однако большинство предпочли добираться «Ласточкой» за свой счёт. Те же пассажиры, которые согласились на автобус, до Сочи добрались лишь на следующий день.

«Непонятно, кто будет возмещать затраты, которые потребовались в дороге от Краснодара до Сочи. Мы ждали трансфера, обещанных автобусов, три часа в аэропорту Краснодара. Но представитель авиакомпании так и не объявился. В итоге добирались до железнодорожного вокзала Краснодара на такси и на «Ласточке» до Сочи», — заявила изданию одна из пассажирок.