Челябинск, 27 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Челябинске на одной из автозаправок 25 сентября произошла стрельба. Информацию об этом подтвердили журналистам в полиции.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Стрельба

По предварительным данным, в результате конфликта один из граждан выстрелил в другого. С ранениями ног его госпитализировали. Стрелявшего вскоре задержали.

По факту стрельбы идёт проверка, добавили в полиции.