Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В стенах ковидного госпиталя Ростовской областной клинической больницы скончалась первый министр здравоохранения Ростовской области Тамара Кондратенко. Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети экс-глава донского минздрава Татьяна Быковская.

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«Я все понимаю, что человек не вечен, но хочется, чтобы такие люди были рядом всегда»,— написала Быковская.

Тамара Кондратенко начала трудовую деятельность в токарном цеху Новочеркасского электровозостроительного завода ученицей токаря. Затем она поступила в Зооветеринарный институт (ныне — Донской государственный аграрный университет), на втором курсе перевелась в Ростовский медицинский институт на первый курс санитарно-гигиенического факультета. После окончания вуза Тамара Кондратенко занимала должности первого заместителя главного врача Ростовской областной санэпидстанции, главного санитарного врача Ростовской области. В 1996 году она стала первым в истории Ростовской области министром здравоохранения.

Последние годы Тамара Кондратенко была заведующей кафедрой эпидемиологии медико-профилактического факультета РостГМУ.