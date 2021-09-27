Москва, 27 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Москве в 2019 году в ходе проверок было выявлено более 200 тысяч устаревших газовых плит. Сначала 2021 года свыше 90% из них уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Nikatv.ru Газовая плита

«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10−12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена», — пояснил Бирюков.

Руководитель столичного ЖКХ добавил, что для безопасной работы оборудования с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Ранее в Госдуме предложили оснастить дома системами, которые фиксируют превышение концентрации газа в квартире, автоматически перекрывают поступление газа и оповещают об этом аварийно-диспетчерскую службу для оперативного реагирования на возникшую ситуацию. Однако соответствующий законопроект не нашел поддержки в правительстве.

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