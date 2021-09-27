Аддис-Абеба, , 10:36 — REGNUM Посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль Бусира Баснур провели форум по туризму и развитию, сообщает Rakyat Merdeka.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Форум длился три дня и проходил в посольстве Индонезии в Аддис-Абебе.

«Индонезийский туризм развивается хорошо и быстро. Таким образом, необходимо поделиться опытом с Эфиопией, которая в настоящее время считает туризм одним из приоритетов своего развития», — заявил посол Индонезии в Эфиопии.

Индонезия готова поделиться опытом в продвижении эфиопского туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о возникновении наводнений в провинции Западная Ява в период с 27 по 28 сентября.

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