Москва, 27 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует российской госкорпорации «Газпром» увеличить объёмы реализации природного газа на бирже, сообщается в пресс-релизе службы.

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«ФАС России направила в адрес «Газпрома» рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что объём неудовлетворенного спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «Газпром» не забронировала на аукционе 20 сентября дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на октябрь.

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