Москва, 27 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы, рассмотрев иск обанкроченного автопредприятия из Карачаево-Черкесии, отказал ему во взыскании более 4,04 млрд рублей с российского актива автокорпорации из Китая «Джили Интернешнл Корпорейшн» — ООО «Джили-Моторс». Решение судьи Бушмариной может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Geely Geely KX11

ООО «Автомобильная компания «Дервейс», которое год назад признали банкротом, требовало взыскать с торговой компании «Джили-Моторс» 4 045 633 813,44 рубля. Известно, что в ходе слушаний ответчик заявил «о фальсификации доказательств».

Судья Бушмарина постановила — «в удовлетворении иска отказать», но полное решение пока не обнародовано, потому детали спора ещё не известны.

Также истцу предстоит внести в доход федерального бюджета 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, ООО «Джили-Моторс» работает в Москве с 2009 года. Фирма принадлежит китайской компании «Джили Интернешнл Корпорейшн» — производителю автомобилей Geely.

Весной 2021 года директор «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ в комментариях СМИ заявлял, что автопроизводитель не планирует строить автозавод в РФ, а с потребностями покупателей справляется площадка в Белоруссии. С заводом в Карачаево-Черкесии у китайского автохолдинга был совместный проект, но он был прекращен.