Токио, 27 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии редкой модели Nissan Juke в версии Juke-R. Снимки размещены на сайте VDM Cars.

VDM Cars Nissan Juke-R

Тираж Nissan Juke-R составил всего пять экземпляров. Данная модификация была создана британскими компаниями RML Group и Severn Valley Motorsport. По предварительным данным, из пяти моделей две были разбиты, а ещё две находятся в собственности Nissan.

Модель Nissan Juke-R, которая теперь выставлена на продажу, была модернизирована два года назад. А первая модель этой версии была произведена в 2011 году.

Кроссовер получил 20-дюймовые колесные диски и рулевое колесо с «приборкой» от спорткара Nissan GT-R. От этой же модели Juke-R достался шестицилиндровый мотор с двумя турбинами объёмом 3,8 л мощностью 700 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрен шестиступенчатый «робот». Модель стала самой производительной в серии.

Напомним, по предварительным данным, Nissan Skyline нового поколения может получить кузов купе-кроссовера.

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