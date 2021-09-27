Ставрополь, 27 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки, 26 сентября, скончались от осложнений после заражения коронавирусом 27 человек. В течение двух суток до этого фиксировалось по 28 смертей от COVID-19. Это самые высокие показатели за все время пандемии коронавируса. Общее число случаев летального исхода в крае составило на 27 сентября 2926, сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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Не снижается в крае и прирост числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на COVID-19 у 350 ставропольцев. Общее число носителей коронавируса увеличилось до 84 796 человек. Из них сумели справиться с болезнью 66 595 пациентов, в том числе 171 — за последние сутки.