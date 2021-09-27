Тюмень, 27 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Тюмени студент колледжа производственных и социальных технологий пришёл в учебное заведение с пистолетом. Об этом сообщают местные СМИ.

Пистолет

Сотрудники колледжа заметили, как юноша собирает и разбирает предмет, похожий на оружие.

«Знаю, что там игрушечный пистолет», — сообщил изданию NEFT начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, 23 сентября был задержан студент другого тюменского колледжа, которого охрана остановила со страйкбольным ружьём в чехле.