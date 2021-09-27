Уфа, 27 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Около 40% многоквартирных домов в Башкирии находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом 27 сентября сообщил председатель государственного комитета региона по жилищному и строительному надзору Андрей Агапов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

По его словам, в Башкирии расположены 17 942 многоквартирных дома площадью 62 млн кв. метров.

«По значительной доли жилищного фонда республики наблюдается длительные сроки эксплуатации и большой процент износа. Около 40% многоквартирных домов находится в не вполне удовлетворительном либо в неудовлетворительном состоянии», — сообщил Агапов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирии из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства было одобрено более 561 млн рублей для реализации до 2022 года программы переселения граждан из непригодного для проживания жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года.